شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدرس فسخ عقد النيجيرى وليام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولى الإنتاج الحربى فسخ عقد النيجيرى "وليام اكوركيت" لاعب الفريق الذى أعير لنادى القوة الجوية العراقى فى الميركاتو الشتوى الماضى ، بعد رفض الفريق العراقى شراؤه أو تمديد إعارته بجانب رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج استمراره مع النادى فى الموسم الجديد .

ومن المنتظر أن يعقد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع وليام أكوركيت لدراسة العروض التى يمتلكها للموافقة على بيعه أو إعارته لأحدهم أو دراسة فسخ تعاقده بشكل نهائى مع النادى .

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ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق .