شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة شاطئية اليد أمام البرتغال و كرواتيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأثنين، منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية نظيره البرتغالى فى الفترة الصباحية بمنافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان .

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الكرواتى فى الفترة المسائية ، بعدما حقق فوزا قويا على ألبانيا أمس الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية .

Advertisements

ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لليد الشاطئية مع قبرص غدا الثلاثاء.