شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم "خبرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب الزمن من أجل التعاقد مع مهاجم ذو خبرة من أندية الدورى الممتاز لتدعيم مركز رأس الحربة بالشواكيش استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر إقامته اوائل شهر أكتوبر المقبل .

ورغم تعاقد الترسانة مع عدد من المهاجمين مثل سيد حمدى مهاجم بورتو السويس وهداف القسم الثانى فى الموسم الماضى واحمد العارف الشهير بتوتى مهاجم السكة الحديد وهداف القسم الثالث إلا أن الثنائى يفتقدان للخبرة الكافية التى تؤهلهما لقيادة هجوم الشواكيش .

وقد وضع الجهاز الفنى للترسانة عدد من المهاجمين الذين لم يتعاقدوا مع أندية الدورى الممتاز حتى الآن تحت المنظار لإختيار احدهم خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويقيم الترسانة معسكرا مغلقا ببرج العرب خلال الفترة الحالية وحتى يوم الخميس المقبل تخلله عدد من المباريات الودية ، ويختتمه بلقاء أف سى مصر الثلاثاء المقبل .