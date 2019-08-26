شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : أشرف بن شرقى غير جاهز بدنياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أشرف بن شرقى غير جاهز بدنياً فى الفترة الحالية بسبب عدم التدريب لمدة شهرين، لكنه سيتوهج بقميص الزمالك بعد انسجامه أكثر مع الفريق، موضحا أن ميتشو مدرب الفريق وضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعب الذى يعتبره الغندور صفقة القرن فى القلعة البيضاء.
وأضاف الغندور عبر برنامجة المذاع على شاشة المحور "الزمالك اليوم"، أن مصطفى فتحي عاد من شهر العسل بعد زواجه، وبعد إن اطمأن على قدمه فى المانيا، موضحًا أن اللاعب حاليا فى فترة التأهيل الأخيرة، استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق وخوض المباريات المحلية والأفريقية.
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