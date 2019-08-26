شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أحرزت 150 هدفا ولا أعلم سبب خروجى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه فضًل الإنتقال لصفوف نادي الزمالك عن كل عروض الأندية التى كانت ترغب فى ضمه فى بداية مشواره الكروي.
وأضاف بسيونى عبر برنامج "الزمالك اليوم " المذاع على شاشة المحور قائلا: "مضيت على بياض للزمالك، وقضيت 4 سنوات مع النادي الأبيض بـ 40 ألف جنية فقط ".
وتابع نجم منتخب مصر السابق :"حتى الآن لا أعرف سبب خروجى من الزمالك، ولم أتوقع أن يتم بيعي إلى الإسماعيلي، خاصة وأن سنة التعاقد معى حصل الزمالك على الدوري".
واختتم بسيونى :"أحرزت 150 هدف خلال مشواري كلاعب فى الدائرة المستديرة".
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