7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 25 / 8 / 2019 أبرزها ، تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا مصدر باتحاد الكرة: قرار مركز التسوية بشأن إلغاء الهبوط غير ملزم ولن ننفذه كشف مصدر قانونى باتحاد الكرة، أن قرار اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى بشأن إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز الأخير، غير ملزم لاتحاد الكرة. تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إعارة محمد شريف لإنبي "موسم واحد " Advertisements أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى نادي إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.

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