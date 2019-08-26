"اف سى مصر" يضم مدافع الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق اف سى مصر بقيادة أسامة نبيه، فى التعاقد مع محمد جبر مدافع الاتحاد السكندرى و وأمانا بغداد العراقى السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز . حقق فريق اف سي مصر انجازا تاريخيا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي ليصعد الفريق الذي يتبع شركة مصر لكرة القدم لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز . وتأسس نادي مصر قبل عشر سنوات تحديدًا في 11 نوفمبر عام 2009 من خلال شركة مصر لكرة القدم، ويعد محمود حافظ هو المؤسس الأول لنادي مصر ويتولى حتى الآن رئاسته، وخاض فريق مصر أول مباراة رسمية في القسم الرابع في أكتوبر 2011 ويعد الراحل أحمد مصطفى أهم العوامل التي ساهمت في تأسيس نادي مصر بعدما رحل عن نادي جولدي بدأ في تكوين فريق لنادي مصر بتوفير عمال للنادي، والتعاقد مع لاعبين لقيادة الفريق بالقسم الرابع .

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