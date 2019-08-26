تعرف علي منافسات مصر فى الالعاب الافريقية.. اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت المنتخبات المصرية تسيطر على ميداليات البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريقية ، التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 اغسطس . وتقام اليوم منافسات الريشة الطائرة وفى الملاكمة يلعب احمد عبد المنعم فى وزن 75 كجم، أمام لاعب الجزائر وعبد الرحمن عبد الجواد بوزن 81 كجم مع لاعب الكاميرون وكذلك منافسات الشطرنج والسلاح والجمباز والكاراتيه والرماية ومنافسات زوجى تنس الطاولة رجال وسيدات والتنس ورفع الاثقال. وفيما يخص مغادرة الوفود فيطير غدا أخر فوج من أفواج البعثة والمكون من فرد واحد فقط من اتحاد السلاح .

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