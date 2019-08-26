شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أول أسبوع من اقالة لاسارتي.. الأهلى يلف 3 قارات للبحث عن الخليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 أيام بالتمام والكمال مرت على موعد إقالة إدارة النادي الأهلى للأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، ومازال الأهلى يلف حول قارات العالم لاختيار الخليفة المنتظر واقتربت الإدارة الأحمر من تحديد هويته بعد مفاضلة بين 3 قارات فقط.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى يعقد اجتماعات متواصلة منذ إقالة لاسارتي وحتى هذه اللحظة مع أعضاء لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات ،من أجل سرعة التعاقد مع خليفة لاسارتي، خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات الصعبة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقي.

وتلقت إدارة الأهلى فور إقالة لاسارتي أكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات فى العالم، قبل أن يتم تقليص السير الذاتية لـ5 ، ثم الى 3 فقط ،بناءاً على تأكيدات لجنة التخطيط فى الساعات الماضية فى بيانها الأخير.

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وأكد مسئولو الأهلى أن اختيار اللجنة لهذا الثلاثي جاء في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

اللجنة كثفت من مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه، لمعرفة شروط التعاقد، وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري،وقطعت اللجنه شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام المقبلة.