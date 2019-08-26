الامارات | 16 لاعباً من أندية أبوظبي لمعايشة أكاديمية مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعباً من أندية أبوظبي لمعايشة أكاديمية مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس 16 لاعباً من أندية أبوظبي (تحت 15 سنة) إلى إنجلترا، لمعايشة أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة من 25 أغسطس إلى الأول من سبتمبر، ضمن اتفاقية التعاون التي وقعت بين نادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي لكرة القدم مع مجلس أبوظبي الرياضي، مارس الماضي، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أكاديميات أندية أبوظبي، والاستفادة من البرامج الاحترافية المتقدمة والهادفة لتـأهيل الكوادر التنفيذية، ورفد المدربين بخبرات مهمة، وتطوير مهارات اللاعبين. ويشمل برنامج المعايشة تدريبات صباحية ومسائية، وحصصاً نظرية، إضافة إلى لقاءات ودية مع فرق مختارة، وزيارتين لمتحف كرة القدم واستاد الاتحاد، إضافة إلى حضور مباراة بين مانشستر سيتي وبرايتون ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «تمثل اتفاقية التعاون بالنسبة لنا ركيزة أساسية في خططنا للارتقاء بالمنظومة الكروية في أندية أبوظبي، والتي تشمل اللاعبين والمدربين والكوادر التنفيذية، عبر مدرسة مانشستر سيتي التي تمثل إحدى أهم المدارس الكروية في أوروبا والعالم».

وأشار الهاشمي إلى أن وجود 16 لاعباً من أندية أبوظبي (تحت 15 سنة) في مانشستر سيتي، ومعايشتهم واحتكاكهم مع أقرانهم هناك، سيعود بالفائدة على الجميع، حيث إنها فرصة فريدة للتعرف الى كرة القدم الأوروبية، والخطط التدريبية المعمول بها هناك، التي تعتبر من الخطط والبرامج المتقدمة على المستوى العالمي.

واختتم : «نتمنى من أولادنا الاستفادة القصوى من برنامج المعايشة الفنية مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي، أحد أعرق الفرق الإنجليزية، وتمثيل دولتهم بشكل مشرف ومعهود».