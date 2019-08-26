الامارات | العامري ينضم إلى المنتخب.. وقبول اعتذار أحمد خليل

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري ينضم إلى المنتخب.. وقبول اعتذار أحمد خليل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره الخارجي المقام في البحرين، استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل في كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

وأدى الأبيض اليوم أولى حصصه التدريبية على ملعب الاتحاد البحريني لكرة القدم تحت قيادة فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة 26 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة)، محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي) حبيب الفردان، طارق أحمد (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل)، حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الجهاز الفني ضم لاعب الجزيرة زايد العامري إلى القائمة بدلاً من لاعب النصر محمد العكبري المصاب، فيما تم قبول اعتذار لاعب شباب الأهلي أحمد خليل عن السفر والتواجد مع المنتخب خلال هذه الفترة لظروفه الخاصة.

ويستعد الأبيض لخوض مباراتين وديتين في معسكر البحرين الذي يستمر حتى الأول من شهر سبتمبر الأولى أمام منتخب جمهورية الدومينيكان يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب سريلانكا يوم السبت 31 أغسطس.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة البحرينية المنامة عصراً، وكان في استقبالها بالمطار مسؤولو الاتحاد البحريني لكرة القدم الذين قاموا بإنهاء كل إجراءات الوصول.

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وقال إسماعيل راشد مدير المنتخب إن المعسكر الحالي يُمثل أهمية كبرى للأبيض كونه يأتي قبل أسبوعين فقط من مباراة ماليزيا في كوالالمبور، حيث فضل الجهاز الفني إقامته في البحرين للمزيد من التركيز وإدخال اللاعبين أجواء التصفيات.

وأضاف مدير المنتخب أن الجهاز الفني يُعول كثيراً على مباراتي الدومينيكان وسريلانكا اللتين من المنتظر أن يلعبهما بتشكيلتين مختلفتين بهدف تجربة كل اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية خاصة أننا في بداية الموسم.

وأوضح إسماعيل راشد أن القائمة التي اختارها الجهاز الفني تُعتبر الأفضل والأنسب لهذه المرحلة، مشيراً إلى أن أغلب الأسماء كانت حاضرة في المعسكر الماضي الذي أقيم في مدينة سالزبورغ النمساوية، كما أن الجهاز الفني حرص على متابعة العناصر كافة سواء من خلال زياراته لمعسكرات الأندية ومباراتي الوحدة في دوري أبطال آسيا، وكذلك مباريات كأس الخليج العربي، فيما جاء غياب ماجد حسن لاعب وسط نادي شباب الأهلي دبي بداعي الإصابة التي لحقت به أخيراً على مستوى الحوض، وتواجده حالياً خارج الدولة لاجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأكد مدير المنتخب أن عودة بعض العناصر لصفوف المنتخب بعد فترة غياب ليست بالقصيرة لظروف مختلفة، مثل عمر عبدالرحمن وحمدان الكمالي ومحمد برغش، وكذلك المهاجم علي مبخوت، تُمثل إضافة حقيقية للأبيض في هذه المرحلة، لما يتمتع به هؤلاء اللاعبون من خبرة كبيرة ومستوى فني عالٍ جداً.

إسماعيل راشد:

مُعسكر البحرين مُهم وعودة بعض اللاعبين إضافة للأبيض.