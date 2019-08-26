الامارات | حمدان بن محمد يشهد سباق «عيدية العيد» و«تسعيرة هجن العاصفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد سباق «عيدية العيد» و«تسعيرة هجن العاصفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، سباق «عيدية العيد» و«تسعيرة هجن العاصفة»، في ميدان المرموم، بنادي دبي لسباقات الهجن، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس.

وشهد السباق إثارة كبيرة وتنافساً قوياً، إذ فازت المطية «حظ» المملوكة لغاسي سالم حمد الوهيبي، بلقب السباق الأول المخصص لسن الحقاقة البكار لمسافة 4 كم، بعدما سجلت زمناً قدره 5:52:1 دقائق، بينما فاز «المشهر» بشعار محمد سالم دربش العامري بلقب السباق المخصص للجعدان، محققاً التوقيت الأفضل في جميع السباقات وقدره 5:52:0 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص للبكار ذهب لقبه إلى «شوق» لحمد محمد حمد آل صافية المري، التي سجلت زمناً 5:55:2 دقائق، أما «مشعل» لمحمد العوضي يحيى المنهالي، فقد فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع للجعدان بتوقيت وقدره 5:56:3 دقائق.

وأهدت «الفايزة» مالكها محمد علي سلطان بالرشيد الكتبي، لقب الشوط الخامس للبكار بزمن بلغ 5:56:9 دقائق، بينما كسب «ما يهاب» لعلي خلف سيف سالم الأشخري، منافسيه الجعدان في الشوط السادس وحقق توقيتاً 5:56:9 دقائق، فيما أنهت «الواعية» سابع الأشواط للبكار بتسجيلها توقيتاً 5:58:2 دقائق، منحت به مالكها الدحام سالم لخريباني النعيمي، المركز الأول، أما الشوط الثامن للجعدان كان من نصيب «مداهم» لبدر سالم علي الوهيبي، وذلك بزمن بلغ 5:56:0 دقائق.

وجاء الحسم في تاسع الأشواط للبكار بواسطة «روعة» لمالكها سلطان خليفه حاسوم الدرمكي، بزمن بلغ 5:59:2 دقائق، أما «الغزال» فكان هو الرابح في الشوط العاشر للجعدان، ليهدي غانم حمد مطر حمد المنصوري، اللقب بتوقيت قدره 5:56:7 دقائق، وكسبت «تكريم» لحمود سلطان سعيد الغفيلي، ناموس الشوط الـ11 للبكار بزمن 5:57:4 دقائق، آما آخر الأشواط المخصصة للحقاقة الجعدان فقد ذهب لـ«شموع» المملوكة لسلطان علي بالرشيد اجتبي، في توقيت بلغ 5:58:7 دقائق.

في المقابل، شهدت الفترة الصباحية، أمس، إقامة تحديات سن اللقايا، التي ضمت 12 شوطاً لمسافة 4 كلم لكل شوط، وذهب اللقب في الشوط الرئيس للبكار لمصلحة «دمعة» المملوكة لعلي عبيد بخيت بالرشيد اجتبي، التي حققت توقيتاً قدره 5:58:9 دقائق، وكسب «مناور» لناصر سعيد محمد الوهيبي، تحدي الجعدان بزمن وقدره 5:57:9 دقائق، وجاءت «غاره» لحمد عتيق محمد خليفه العميمي، في صدارة الشوط الثالث بتوقيت بلغ 5:56:9 دقائق، أما «رعد» المملوك لمظفر محمد خموشة العامري، فقد كان هو صاحب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، من خلال حصوله على صدارة الجعدان في الشوط الرابع بزمن قدره 5:54:1 دقائق.

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وقدم حمد محمد سهيل اليبهوني، «زعفرانه» على رأس اللقايا البكار في الشوط الخامس بتوقيت بلغ 6:00:6 دقائق، وكسب «مترو» لمنصور ناصر علي سرود الخييلي، صراع الشوط السادس للجعدان بزمن 5:56:1 دقائق، وأنهت «الوثبة» بشعار سالم سعيد بالمر العامري، الشوط السابع للبكار لمصلحة مالكها في توقيت قدره 6:00:8 دقائق، وكان «الطاغي» لنايف مبارك صلهوم القبيسي، صاحب اللقب في الشوط الثامن للجعدان بزمن 5:56:8 دقائق.

وكسبت «متعبة» لقب الشوط التاسع للبكار لمصلحة مالكها حمد محمد سهيل العامري، بزمن 5:58:9 دقائق، وأهدى «جالط» مالكه علي سعيد سبيّع الوهيبي، صدارة الشوط العاشر للجعدان في توقيت قدره 6:00:0 دقائق، ووصلت «راهية» لخط النهاية في زمن وقدره 6:00:0 دقائق لتهدي مالكها الدحبة قنازل حمرور العامري، ناموس الشوط الـ11 للبكار، وكان ختام التحديات من نصيب «غازية» لسيف مطر حمد مطر الشامسي، التي وصلت إلى نقطة الحسم في توقيت بلغ 6:06:0 دقائق.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة هجن العاصفة عن تسعيرتها الخاصة بسباق عيدية العيد، وخصصت مبلغ مليون ونصف المليون درهم للمراكز من الأول إلى الثالث بالشوط الرئيس والشوط الثالث للبكار، ومليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر. في المقابل، حُدد مبلغ مليون و200 ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بالشوطين الرئيس والشوط الرابع للحقاقة الجعدان، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

أما بقية الأشواط المخصصة للحقاقة البكار (الشوط الخامس، الشوط السابع، الشوط التاسع، الشوط الـ11 والشوط الـ12)، فقد خصص مبلغ مليون و200 ألف درهم لصاحب المركز الأول، ومليون درهم للمركزين الثاني والثالث، و800 ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

«حظ» تكسب لقب السباق الأول المخصص لسن الحقاقة البكار.

«المشهر» يظفر بالمركز الأول في السباق المخصص للجعدان.