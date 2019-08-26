الامارات | الشارقة يجدد الثقة بحارس المرمى الحوسني حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يجدد الثقة بحارس المرمى الحوسني حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت إدارة نادي الشارقة، أول من أمس، ثقتها بحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عادل الحوسني حتى عام 2023، وجاء ذلك بتوقيع عقد التجديد الذي أقيم بمقر النادي، وحضره بجانب الحارس كل من رئيس شركة كرة القدم بالنادي محسن مصبح، ومدير الفريق الأول عبدالعزيز محمد.

وأعرب الحوسني، عن سعادته بتجديد ارتباطه بالشارقة، وقال في تصريحات صحافية، إن «تجديد التعاقد مع الملك يعني الكثير ويوفر لي شخصياً الاستقرار والراحة النفسية، وأتوجه بالشكر لإدارة النادي وأتمنى أن أكون على قدر الثقة التي منحتني إياها في الزود عن عرين الملك حتى عام 2023».

وأشار الحوسني إلى طموحاته المقبلة مع الشارقة، وقال: «أتطلع لمواصلة المسيرة مع هذا النادي العريق، بدعم ومساندة زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري».

وأضاف: «جمهور الملك رقم 1، ودعمهم المتواصل لي على المستوى الشخصي ولجميع لاعبي الفريق مثل الدافع الأكبر لما حققناه الموسم الماضي، وهو المحفز الدائم لنا لتقديم الأداء الأفضل والسعي لإسعاد هذا الجمهور بحصد مزيد من البطولات والكؤوس».

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وأوضح: «طموحاتي كبيرة مع الملك في الفترة المقبلة، سواء في حصدي مع الفريق مزيداً من البطولات، أو في الحفاظ على إنجازي الشخصي بالتواجد في صفوف المنتخب الوطني، بجانب احتفاظي بجائزة أفضل حراس المرمى في دوري الخليج العربي».

يذكر أنه سبق لإدارة الشارقة عام 2017 التعاقد مع حارس الوحدة عادل الحوسني في صفقة انتقال حر، وبعقد امتد ثلاث سنوات، قبل أن تعاود إدارة النادي أول من أمس تجديد ثقتها بالحارس الدولي للذود عن شباك الملك حتى 2023، في ظل الأداء القوي الذي ظهر به الحوسني، خصوصاً في الموسم الماضي، ودوره الفاعل في مساعدة الفريق للحصول على لقب الدوري للمرة الأولى بتاريخ المحترفين والأولى منذ 23 عاماً، عقب مسيرة ناجحة للملك بحصده 17 انتصاراً والاكتفاء بالتعادل في ثماني مناسبات، وتلقيه خسارة وحيدة، بالإضافة لاكتفاء شباك الملك بتلقي 30 هدفاً جعلت الفريق صاحب أقوى خط دفاعي في دوري 2018-2019.

عادل الحوسني:

«تجديد التعاقد مع الملك استقرار وراحة نفسية».