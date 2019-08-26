شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط تحسم اختيار مدرب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلفت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، لجنة ثلاثية تضم جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله، بتولى ملف اختيار الجهاز الفنى الجديد المقرر أن يتولى تدريب المنتخب الوطنى، من خلال تقييم جميع الأسماء المرشحة لتولى تدريب المنتخب. وحددت اللجنة الثلاثية عددًا من المعايير والشروط التي سبق أن حددتها اللجنة، أبرزها أن يكون المدرب حقق إنجازات سابقة مع الفرق أو المنتخبات التي تولى تدريبها، ولديه خبرة كبيرة في مجال التدريب، وأن يحمل مؤهلات تدريبية حديثة ودراسات متخصصة في مجاله، فضلًا عن شخصيته القوية في تعامله مع اللاعبين وفرض شخصيته، وقال جمال محمد على: «التدريب أصبح حاليًا علمًا وفنًا، وليس فهلوة مثلما كان يحدث في السابق»، وعن إمكانية اختيار المدير الفنى لمساعديه بنفسه، أكد نائب رئيس اللجنة أن هذا ليس من حق المدير الفنى، ويجب تطبيق المعايير على كل أفراد الجهاز الفنى.

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وينتظر أن تستعرض اللجنة نتائج الجلسات التي ستعقدها، خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر، الأربعاء المقبل، تمهيدًا لحسم الملف والاستقرار على الجهاز الفنى والإعلان الرسمى من خلال مؤتمر صحفى سيعقد عقب اختيار الجهاز الفنى، وتسابق اللجنة الزمن للانتهاء من ملف المنتخب الذي يتصدر أولويات اللجنة من أجل إنقاذ معسكر المنتخب المقرر في سبتمبر المقبل والمهدد بالإلغاء لعدم وجود جهاز فنى منذ رحيل خافيير أجيرى عقب خروج المنتخب من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في مصر، كما ستحسم اللجنة خلال اجتماع، الأربعاء، تشكيل اللجان وتعيين مدير تنفيذى جديد خلفًا لثروت سويلم الذي تقدم باستقالته.

وتستعد اللجنة لاستقبال السنغالية فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، التي وصلت، أمس، قادمة من زيورخ، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تبحث خلالها إصلاح شؤون كرة القدم بمصر والقارة السمراء.

وتلتقى سامورا، خلال زيارتها، مع المسؤولين باتحاد الكرة المصرى، ومسؤولين بالاتحاد الإفريقى «كاف». وتأتى الزيارة في إطار عمل سامورا الذي يتعلق بالإشراف على شؤون اللعبة في القارة السمراء والمساعدة في عمليات إصلاح منظومة كرة القدم طبقًا للقرار الذي تم اتخاذه في يوليو الماضى والذى بدأ تنفيذه لمدة ستة أشهر، بداية من أغسطس الحالى.