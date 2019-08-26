رابطة الترجي التونسي تدعو محمد صلاح للمشاركة في احتفالات المئوية

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رابطة الترجي التونسي تدعو محمد صلاح للمشاركة فياحتفالات المئوية

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن رابطة جماهير الترجي فى قطر وبالتنسيق مع إدارة النادي ستوجه الدعوة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي للمشاركة في الاحتفالات بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الترجي.



ذكر موقع "الصريح أونلاين"، أن رابطة الترجي تعتزم توجيه الدعوة للعديد من نجوم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في حفل خاص تنظمه الرابطة بالتنسيق مع إدارة النادي في إطار احتفالات الترجي بالمئوية.

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ويشارك الترجي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

أما ليفربول الإنجليزي فيشارك في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.