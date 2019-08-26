برشلونة مصر على ضم نيمار .. والحل السحري خارج عن يده

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الأحد 25 أغسطس 2019
تستمر سلسلة المفاوضات التي يتوقع ان تظل حتى إلغلاق بابا الانتقالات الصيفية الحالي، مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بين برشلونة وريال مدريد مستمراً في الأيام الأخيرة من سوق الإنتقالات الصيفية.
صحيفة ( موندو ديبورتيفو ) المقربة من برشلونة تقول أن التشاؤم بدأ يسيطر على النادي الكاتلوني، بخصوص هذا الموضوع بسبب التعقيدات التي يضعها باريس سان جيرمان.
في الوقت نفسه تقول الصحيفة أن برشلونة على الرغم من رغبته الكبيرة في ضم اللاعب، فهو لن ينزل عند رغبة باريس سان جيرمان وحلوله الجنونية للوصول إلى إتفاق.
بطل الدوري الأسباني يرفض دفع مبلغ يؤثر على التوازن المالي لديه، وهو يصر على محاولة إيجاد صيغة مرضية، سواء بإقحام لاعبين من عنده ضمن العملية، أو بالإتفاق على استعارة اللاعب مع خيار السراء مقابل مبلغ مقبول.
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