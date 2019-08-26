تعليق غريزمان حول تقليده لاحتفالية ميسي اليوم أمام ريال بيتيس

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 كشف الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب فرق نادي برشلونة الاسباني، عن سبب احتفاله بنفس طريقة الارجنيتين ليونيل ميسي اليوم زميله في الفريق، خلال مباراة ريال بيتيس اليوم. وأعرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة عن سعادته بتسجيله هدفين خلال لقاء فريقه ضد بيتيس ، كما تحدث عن احتفاليته بالهدفين قائلا :” في الهدف الأول حاولت تقليد ليبرون جيمس لأنني أحب احتفالياته ، وفي الهدف الثاني رأيت ميسي يفعل ذلك في التدريب دائما فحاولت تقليده “.



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