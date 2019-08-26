برشلونة يقصف مرمى ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين

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الأحد 25 أغسطس 2019

أحرز فريق برشلونة خمسة اهداف في مرمى ريال بيتيس، حيث تمكن الشيلي أرثور فيدال لاعب برشلونة من تحطيم دفاعات ريال بيتيس وتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي تجمعهم الآن بالجولة الثانية من الليغا.

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في الدقيقة 77 سجلالتشيلي ارتورو فيدال من ان يشارك في حفلة البلوغرانا التهديية بعدما سدد كرة رائعة ليتقدم الفريق الاحمر والازرق بخماسية مقابل هدف .

و علق جوسيب بيدريرول مقدم الشيرنغيتو على تألق الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة خلال لقاء فريقه ضد بيتيس وغرد عبر التويتر بعد تسجيله هدفين للبلوغرانا وتحويل نتيجة الفريق من التأخر 0-1 للتقدم 2-1 ” يغلق الأفواه ” إشاره إلى أنه كتم بهدفيه أفواه كل منتقديه .