خبير لوائح: مجلس ابوريدة يتحمل الغاء الهبوط والحكم النهائى يحتاج 9 شهور...

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جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن الحكم الذي صدر بالغاء هبوط أندية بتروجيت والنجوم والداخلية غير نهائى بسبب وجود درجات اخرى للتقاضى فى مركز التحكيم. وأضاف عبد اللطيف خلال برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر شاشة المحور، أن سبب صدور الحكم هو تجاهل اتحاد الكرة السابق لتلك الدعوى وعدم متابعها واوضح أن لجنة المسابقات المستقيله فرضت عدم تكافئ الفرص بين الاندية فى الموسم المنصرم. Advertisements وختم قائلا : " لصدور حكم نهائي لابد من وجود محكم من اتحاد الكرة، والطرف الآخر يختار محكما، إلى حين صدور الحكم النهائي يتم خلال 9 شهور .

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