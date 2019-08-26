شكرا لقرائتكم طارق مصطفى مرشح بقوة لمنصب الرجل الثاني بجهاز المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن طارق مصطفى المدير الفني للدفاع الجديدي المغربي مرشح بقوة للتواجد ضمن المرشحين لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ملف المدير الفني للمنتخب خلال الاجتماع المقبل يوم الأربعاء ، قبل الإعلان عن هوية مدرب الفراعنة الجديد من بين عدة أسماء أبرزها حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وطلعت يوسف.

ويحظى طارق مصطفى بثقة ودعم أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بفضل الخبرات التي يملكها في مجال التدريب، لاسيما بعدما نجح في أكثر من تجربة تدريبية خارج مصر.

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وأكد المصدر أن طارق مصطفى من ضمن الأسماء المطروحة لتولي منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني للفراعنة ومعه حمادة صدقي، حيث يتوقف اختيار المدرب العام للفراعنة على اسم المدير الفني، بحيث يتم الاستقرار على اسم المنتخب ثم يتحدد باقي أعضاء الجهاز الفني.

وسبق لطارق مصطفى أن عمل مع أندية المقاصة والزمالك كمدرب عام ثم مديرا فنيا لأندية الدفاع الجديد وسريع وداي زم المغربيين والعروبة الإماراتي، وترك بصمة في كل الأندية التي لعب لها.

وعمل طارق مصطفى مع حسن شحاتة وقت قيادة المعلم للدفاع الجديد المغربي قبل أن يستمر معه ويحقق معه نتائج قوية بالدوري المغربي.