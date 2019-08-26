شكرا لقرائتكم باسم مرسى مُهدد بالجلوس فى المنزل بسبب بند الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مسئولو الانتاج الحربى بعدم تفعيل صفقة اعارة المهاجم باسم مرسى من الزمالك فى الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتقال اللاعب لصفوف العجلات الحربية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الزمالك يرفض مشاركة باسم مرسى أمامه

كان باسم مرسى قد قرر الرحيل للنادي العسكري على سبيل الإعارة في ظل الصعوبة في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأبيض.

الإنتاج الحربي يرفض شرط الزمالك

وقال خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن باسم مرسى مازال فى حسابات فريقه استعدادا للموسم الجديد، ولكن النادى متمسك بالغاء بند عدم المشاركة أمام فريقه السابق الزمالك من عقد الإعارة.

وكشف مهدى أن الصفقة سيتم تجميدها فى حال اصرار الزمالك على موقفه من منع اللاعب من المشاركة أمامه، مما يهدد اللاعب بالبقاء فى منزله حتى انتقالات يناير المقبلة.

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باسم مرسى مهدد بالجلوس فى المنزل

باسم مرسى سبق وأن لعب في صفوف الإنتاج الحربي قبل الرحيل للزمالك حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق العسكري ليسجل 10 أهداف.

وخاض باسم مرسي تجربتين على سبيل الإعارة في الموسم المنقضي من خلال لعبه في صفوف فريقي لاريسا اليوناني وسموحة إلا أنه لم يسجل أي هدف.

الانتاج يصطدم بالزمالك بسبب بند منع المشاركة

وشهدت الفترة الماضية عن تلقي باسم مرسي العديد من العروض من أندية الدوري إلا أن اللاعب فضل العودة لصفوف الإنتاج بعدما لعب لصفوفه في 2013.

وانتقل الحاسم إلى الزمالك في صيف موسم 2014 ليشارك مع الأبيض منذ ذلك الحين في 136 مباراة سجل من خلالها 50 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.