شكرا لقرائتكم الغندور : بن شرقى غير جاهز بدنيا ومصطفى فتحى فى فترة التأهيل الأخيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أشرف بن شرقى غير جاهز بدنياً فى الفترة الحالية بسبب عدم التدريب لمدة شهرين، لكنه سيتوهج بقميص الزمالك بعد انسجامه أكثر مع الفريق، موضحا أن ميتشو مدرب الفريق وضع برنامج تدريبى خاص للاعب الذى يعتبره الغندور صفقة القرن فى القلعة البيضاء.

وأضاف الغندور عبر برنامجة المذاع على شاشة المحور "الزمالك اليوم"، أن مصطفى فتحي عاد من شهر العسل بعد زواجه، وبعد إن اطمأن على قدمه فى المانيا، موضحًا أن اللاعب حاليا فى فترة التأهيل الأخيرة، استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق وخوض المباريات المحلية والأفريقية.