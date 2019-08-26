شكرا لقرائتكم الأهلى ينعى وفاة شقيق طارق قنديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى وفاة محمد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة الاهلى . و توفى منذ قليل محمد قنديل شقيق طارق قنديل بعد صراع مع المرض حيث كان يتواجد بمستشفى مجدى يعقوب للقلب بأسوان . Advertisements وجاء نص النعى كالتالى " الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى. يتقدمون بخالص التعازي للأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة فى وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه: تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان "

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