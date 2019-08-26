شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى : لعبت 4 سنين للزمالك بـ 40 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيوني نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه فضًل الإنتقال لصفوف نادي الزمالك عن كل عروض الأندية التى كانت ترغب فى ضمه فى بداية مشواره الكروي.

وأضاف بسيونى عبر برنامج "الزمالك اليوم " المذاع على شاشة المحور قائلا: "مضيت على بياض للزمالك، وقضيت 4 سنين مع النادي الأبيض بـ 40 ألف جنية فقط ".

وتابع نجم منتخب مصر السابق :"حتى الآن لا أعرف سبب خروجى من الزمالك، ولم أتوقع أن يتم بيعي إلى الإسماعيلي، خاصة وأن سنة التعاقد معى حصل الزمالك على الدوري".

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وختم بسيونى :"أحرزت 150 هدف خلال مشواري كلاعب فى الساحرة المستديرة".