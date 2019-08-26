شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: الاتحاد السكندرى يملك لاعبين متحمسين للنجاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى سعادته فى قيادة الفريق السكندرى خلال الفترة الحالية والاستعدادات لانطلاق البطولة العربية غدأ أمام العربى الكويتى .

و كشف طلعت يوسف خلال تصريحات صحفية أن لاعبى الاتحاد السكندرى لديهم رغبة قوية فى الظهور الجيد والطموح للوصول الى الادوار النهائية من البطولة العربية رغم غياب 4 عناصر مهمة وهم أويد أوكوى وهشام محمد و بناهينى وويلسون .

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ووجه المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى الشكر الى مسئولى نادى العربى الكويتى من حسن الاستقبال والضيافة .

و يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة العربى الكويتى ضمن مباريات الدور الـ 32 للبطولة العربية المقرر لها الاثنين 26 أغسطس الجارى.

وتضم بعثة الاتحاد السكندرى فى الكويت 22 لاعبًا وهم: محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدرب وعمرو الاشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إدارى وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق