شكرا لقرائتكم أرجوتليس اليونانى يعسكر فى العين السخنة ويخوض 3 وديات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل اليوم، الأحد، فريق أرجوتليس اليونانى، الذى يرأس إدارته نديم ماجد سامى نجل ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، إلى مصر، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق بمنتجع دجلة بالعين السخنة، قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق اليونانى الذى كان يقوده تاكيس جونيس المدير الفنى الحالى لفريق دجلة، 3 مواجهات ودية خلال معسكر إعداده، حيث سيواجه دجلة يوم الأربعاء المقبل، ثم منتخب السويس يوم 31 من الشهر الجارى فى السخنة، ثم مواجهة فريق دبى الإماراتى على ملعب الدفاع الجوى يوم 3 سبتمبر المقبل.