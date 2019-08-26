السوبر المصرى مُهدد بالتأجيل...

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جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة، أنه سيتم دراسة الأمر بعد تحديد مواعيد مباراتىّ الذهاب والإياب للأهلى والزمالك فى دور الـ32 الافريقى، وبناء عليه سيتم حسم الأمر منعا لأى تعارض.

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يذكر أن الزمالك سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في السنغال في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

أما الأهلي سيقابل كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.. وتقام مباريات الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر في مصر للثنائي الأهلي والزمالك.