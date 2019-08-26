شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة الذي أقيم أمس وأمس الأول، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وتمت أمس الأول السبت إقامة سباقات سن الحقاقة لمسافة 4 كم، وتمكنت (حظ) المملوكة لغاسي سالم حمد الوهيبي من حصد ناموس الشوط الرئيسي للبكار بزمن قدره 5:52:1 دقيقة، وبالمقابل حسم (المشهر) بشعار محمد سالم دربش العامري التحدي الرئيسي للجعدان محققاً التوقيت الأفضل قدره 5:52:0 دقيقة، وكان ثالث الأشواط للبكار من نصيب (شوق) لحمد محمد حمد آل صافيه المري والتي سجلت زمناً 5:55:2 دقيقة، أما (مشعل) لمحمد العوضي يحى المنهالي فقد حصد الناموس في الشوط الرابع للجعدان بتوقيت قدره 5:56:3 دقيقة، وأهدت (الفايزة) مالكها محمد علي سلطان بالرشيد الكتبي ناموس الشوط الخامس للبكار بزمن بلغ 5:56:9 دقيقة، بينما كسب (ما يهاب) لعلي خلف سيف سالم الأشخري في الشوط السادس وحقق توقيتاً 5:56:9 دقيقة، فيما أنهت (الواعية) سابع الأشواط للبكار بتسجيلها توقيتاً 5:58:2 دقيقة منحت به مالكها الدحام سالم لخريباني النعيمي ناموساً غالياً، فيما كان التحدي في الشوط الثامن للجعدان من نصيب (مداهم) لبدر سالم علي الوهيبي وذلك بزمن بلغ 5:56:0 دقيقة وجاء الحسم في تاسع الأشواط للبكار بواسطة (روعة) لمالكها سلطان خليفة حاسوم الدرمكي وذلك بزمن بلغ 5:59:2 دقيقة، أما (الغزال) فكان هو الرابح في الشوط العاشر للجعدان ليهدي غانم حمد مطر حمد المنصوري الناموس في توقيت قدره5:56:7 دقيقة، وكسبت (تكريم) لحمود سلطان سعيد الغفيلي ناموس الشوط الحادي عشر للبكار بزمن 5:57:4 دقيقة، آما آخر الأشواط والمخصص للحقاقة الجعدان فقد ذهب ل(شموع) المملوكة لسلطان علي بالرشيد اجتبي في توقيت بلغ 5:58:7 دقيقة.

وأقيمت صباح أمس تحديات سن اللقايا، وذلك على مدار اثني عشر شوطاً لمسافة 4 كم، وذهب الناموس في الشوط الرئيسي للبكار لمصلحة (دمعة) المملوكة لعلي عبيد بخيت والتي حققت توقيتاً قدره 5:58:9 دقيقة، وكسب (مناور) لناصر سعيد محمد الوهيبي تحدي الجعدان في الشوط الرئيسي بزمن قدره 5:57:9 دقيقة، وجاءت (غاره) لحمد عتيق محمد خليفة العميمي على رأس البكار في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 5:56:9 دقيقة، أما (رعد) المملوك لمظفر محمد خموشة العامري فقد كان هو صاحب التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من خلال حصوله على صدارة الجعدان في الشوط الرابع بزمن قدره 5:54:1 دقيقة.

وقدم حمد محمد سهيل اليبهوني (زعفرانه) على رأس اللقايا البكار في الشوط الخامس بتوقيت بلغ 6:00:6 دقيقة، وكسب (مترو) لمنصور ناصر علي سرود الخييلي صراع الشوط السادس للجعدان بزمن 5:56:1 دقيقة، وأنهت (الوثبه) بشعار سالم سعيد العامري الشوط السابع للبكار لمصلحة مالكها في توقيت قدره 6:00:8 دقيقة، وكان (الطاغي) لنايف مبارك صلهوم القبيسي صاحب الناموس في الشوط الثامن للجعدان بزمن 5:56:8 دقيقة.

وكسبت (متعبه) ناموس الشوط التاسع للبكار لمصلحة مالكها حمد محمد سهيل العامري بزمن 5:58:9 دقيقة، وأهدى (جالط) مالكه علي سعيد سبيّع الوهيبي صدارة الشوط العاشر للجعدان في توقيت قدره 6:00:0 دقيقة، ووصلت (راهية) لخط النهاية في زمن قدره 6:00:0 دقائق لتنال ناموس الشوط الحادي عشر للبكار، وكان ختام التحديات من نصيب (غازيه) لسيف مطرحمد مطرالشامسي والتي وصلت لنقطة الحسم في توقيت بلغ 6:06:0 دقيقة.

وكانت مؤسسة هجن العاصفة أعلنت عن تسعيرتها الخاصة بسباق عيدية العيد، وخصصت مليوناً ونصف المليون درهم للمراكز من الأول وحتى الثالث بالشوط الرئيسي والشوط الثالث للبكار، ومليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر. وبالمقابل حُدد مبلغ مليون ومئتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث بالشوطين الرئيسي والشوط الرابع للحقاقة الجعدان، وثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

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أما بقية الأشواط المخصصة للحقاقة البكار «الشوط الخامس، الشوط السابع، الشوط التاسع، الشوط الحادي عشر والشوط الثاني عشر» فقد خصص مبلغ مليون ومئتي ألف درهم لصاحب المركز الأول، ومليون درهم للمركزين الثاني والثالث، وثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وجاءت تفاصيل الأشواط المتبقية للجعدان «الشوط السادس، الشوط الثامن والشوط العاشر» بواقع مليون درهم لصاحب المركز الأول وثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

أما بالنسبة لتفاصيل التسعيرة في ثاني أيام السباق والمخصص للقايا فقد تقرر مبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركزين الأول والثاني بالشوط الرئيسي للبكار، ومليون ومئتي ألف درهم للمركز الثالث، ومليون درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وخصصت مؤسسة هجن العاصفة مليون ومئتي ألف درهم لصاحب المركز الأول والثاني بالشوط الرئيسي للجعدان، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حُدد مبلغ ثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وحُدد مبلغ مليون ومئتي ألف درهم للمركز الأول بالشوط الثالث للبكار ومليون للمركز الثاني وثمانمئة ألف درهم للمراكز حتى العاشر، وبالمقابل خُصص مبلغ مليون درهم للمركزين الأول والثاني بالشوط الرابع للجعدان وثمانمئة ألف درهم للمراكز حتى العاشر.

أما بقية أشواط البكار فقد حدد مبلغ مليون درهم للمركز الأول وثمانمئة ألف درهم للمراكز حتى العاشر وتم تحديد تسعيرة الأشواط المتبقية للقايا الجعدان بواقع ثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر.