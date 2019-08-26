شكرا لقرائتكم خبر عن فيليم يتصدر الدوري الهولندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فريق فيليم تيلبورج جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه إمين 2 -1 أمس الأول في المرحلة الرابعة للمسابقة. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل هيراكليس الميلو مع فيتيسه 1 -1. وصعد فيليم تيلبورج إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات. وسجل ماتس كوهليرت هدفين لفيليم تيلبورج في الدقيقتين 33 و72 وتكفل ماركو كولار بتسجيل الهدف الوحيد لإمين من ضربة جزاء في الدقيقة 58.

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