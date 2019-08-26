دورة لمدربي بناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي يومي الجمعة والسبت المقبلين دورة المستوى الأول لصقل مدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي تنظمها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام، واستقبلت الإدارة العشرات من طلبات الاشتراك في الدورة من المدربين المواطنين والوافدين ومن دول مجلس التعاون. واعتمد الاتحاد الدولي المهندس وليد عبد الكريم لإلقاء المحاضرات في الدورة التي يشرف عليها العقيد عبدالكريم سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ،بحضور راشد عبيد الزعابي مسؤول إدارة الأكاديمية في أبوظبي.

وكان الاتحاد الدولي حدد خمسة محاور أساسية لدورة المستوى الأول هي: الفسيولوجيا العامة لجسم الرياضي، الجهاز العضلي والعصبي، مبادئ التدريب بالأثقال، أنواع القوة، أنظمة إنتاج الطاقة في الجسم.