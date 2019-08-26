شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب ينتظر منافسه في نصف نهائي «غرب آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع منتخبنا للشباب متصدر ترتيب المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة غرب آسيا تحت 19 عاماً المقامة حالياً في رام الله بفلسطين، إلى معرفة هوية منافسه في الدور نصف النهائي من خلال مباراتي ختام الدور الأول مساء اليوم حيث يلعب البحرين والعراق في المجموعة الثانية، وفلسطين وقطر في المجموعة الأولى.
وتأهل منتخبنا إلى نصف نهائي البطولة بفوزه على نظيره منتخب العراق 4-2 في الجولة الثانية أمس الأول ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله السلبي مع البحرين في الجولة الأولى، وسيضمن منتخبنا بقاءه في صدارة المجموعة حال تفوق العراق على البحرين أو انتهاء المباراة بالتعادل، فيما يحسم فارق الأهداف هوية المتصدر حال تغلب البحرين على العراق، حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط. هذا وسيقام الدوري نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى، ويقام نهائي البطولة يوم الجمعة المقبل.
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