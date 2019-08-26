الجزيرة يتعاقد مع الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الجنوب إفريقي الدولي ثولاني سيريرو (29 عاما) قادماً من نادي فيتيسه الهولندي بعقد يمتد لموسمين، لينضم لزملائه في الفريق الأول في التدريبات التي يجريها حالياً تحضيراً لمواجهة شباب الأهلي دبي في ثاني جولات مسابقة كأس الخليج العربي.

وسبق للاعب الوسط المدافع المولود في سويتو بجنوب إفريقيا أن لعب لأياكس أمستردام الهولندي، وانتقل منه لفيتيسه في يوليو 2017، ولعب لجميع منتخبات جنوب إفريقيا السنية قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الأول في فبراير 2011، حيث شارك بقميص منتخب بلاده في 37 مباراة دولية أحرز خلالها هدفين.

وكانت الشركة قد تعاقدت مؤخراً مع مجموعة من أبرز وأفضل اللاعبين الإماراتيين والأجانب، يتقدمهم عمر عبد الرحمن اللاعب الأفضل في قارة آسيا في 2016، والثنائي سلطان الغافري وعامر عبد الرحمن، إضافة للبرازيلي ماركوس كينو والمغربي براد باتنا والصربي ميلوس كوسانوفيتش، وذلك سعياً لتدعيم تشكيلة الفريق للمنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد.

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وقال محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة: نجحنا في التعاقد مع لاعب مميز، ونثق في قدرته على تقديم إضافة كبيرة لقائمة «فخر أبوظبي»، وثقتنا كبيرة في أن الفريق سيقدم في الموسم الجديد مستويات ترضي طموحات الإدارة وتسعد المشجعين وتساهم في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات الكروية المحلية في دولتنا الحبيبة.

من جهته أعرب ثولاني سيريرو عن شعوره بالسعادة والحماس بعد انتقاله لنادي الجزيرة، وقال: أنا متشوق ومتحمس لخوض هذه التجربة الجديدة والمختلفة في مسيرتي الكروية، وسعيد للغاية لأن نادي الجزيرة ينفذ حاليا مشروعا رائعا يهدف إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليا وخارجيا ولتحويل النادي إلى مؤسسة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة، وأؤكد للجميع أنني سأقدم كل ما أملك من إمكانيات وخبرات لمساعدة النادي على تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأضاف: ما توفر لي من معلومات قليلة عن الجزيرة كشف لي عن تمتعه بسمعة مميزة في هولندا بعد أن لعب له الأسطورة فيليب كوكو، وأشرف على تدريبه مجموعة من أبرز وأفضل المدربين الهولنديين، منهم مارسيل كايزر الذي انتقل من الجزيرة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وآخرهم المدير الفني الحالي يورجن ستريبل، كما عرفت أن الجزيرة ظل وجهة مفضلة لأبرز اللاعبين العالميين، وسبق للأسطورة الإفريقية جورج ويا المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أن لعب لهذا النادي الرائع.