ال «صن» تكشف مصروفات الأندية لتأمين مبارياتها

كشفت صحيفة الصن البريطانية عن قيام الأندية الكبيرة سواء في العاصمة لندن أو في مدينة مانشستر بدفع جزء من كلفة استخدام قوات الشرطة لتأمين محيط الملعب في أيام المباريات. وكشفت الوثائق عن استخدام 26.774 عنصر أمن مقابل 10.6 مليون استرليني الموسم الماضي تحملت أندية تشيلسي وأرسنال وتوتنهام ووست هام دفع 682197 استرلينياً منها فقط. وفرضت شرطة مانشستر الكبرى على نادي مانشستر يونايتد 625 ألف استرليني ومانشستر سيتي 595 ألف استرليني لتأمين مزيد من أفراد الشرطة في محيط ملعبيهما أيام المباريات.

طالب عضو مجلس العموم عن حزب العمال كريس ايفانز ب «مقاربة أكثر توازنا في النفقات» بين الشرطة وإدارات الأندية. لكن المتحدث الرسمي باسم تشيلسي قال: «نحن نطلب مساعدة طفيفة من الشرطة لمنع حدوث شغب أو جريمة في منطقتنا» فيما قال المتحدث الرسمي باسم أرسنال: «كل المبالغ المتفق عليها تم دفعها بالكامل، السعر مناسب لمستوى الأفراد الذين توفرهم الشرطة».

وعلى صعيد المنافسة، سجل الكرواتي سلافين بيليتش مدرب ويست بروميتش اسمه في تاريخ إنجلترا بعدما أصبح أول مدرب يطرد ببطاقة حمراء من خط التماس. وهاجت أعصاب بيليتش مع الحكم جيفن وورد على ملعب برايد بارك في مباراة الخسارة أمام ديربي كاونتي في منافسات الدرجة الأولى أكثر من مرة لكن القشة التي قصمت ظهر البعير حدثت في الدقيقة 87 عندما احتسب الحكم ضربة مرمى لديربي وليس ركنية لويست بروميتش ليشهر البطاقة الحمراء بوجهه. وعلق بيليتش: «عبرت عن غضبي بضع مرات، ركلة الجزاء، الركنية. هل كنت مبالغا؟ نعم من وجهة نظرهم لكن من وجهة نظري لم أبالغ. أنا مخطئ، كان يجب علي التحكم بأعصابي. علي تهدئة نفسي قليلا لكنني لا أفهم لماذا لا أستطيع التعبير عن رأيي. ويست بروميتش ينتظر مني التعبير عن نفسي وهذا جزء من عملي». ويبدو أن يوم السبت لم يكن سعيدا أيضا لنجم ليفربول فيرجيل فان دايك إذ نجح نيكولاس بيبي لاعب أرسنال في كسر رقم المدافع الهولندي (50 مباراة على التوالي في كسب المراوغة الفردية). وتفوق نجم أرسنال الجديد بيبي على فان دايك وعبره بسرعة كبيرة في الشوط الأول من مباراة فوز ليفربول على أرسنال 3-1. وكان آخر من نجح في عبور عقبة فان دايك، لاعب وسط نيوكاسل ميكيل ميرينو في مارس/ آذار 2018 لكن نجاح بيبي لم يقلل من هيمنة المدافع وزملائه على مجريات اللقاء.

وفي تشيلسي، كشف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي فقد الرقم 1 في كتيبة لامبارد لصالح أبراهام تامي (21 عاما) عن مساعدته الأخير وقال: «واجبي الأول هذا الموسم مساعدة المهاجمين الشباب على التطور وأهم مفردة في هذه المساعدة ألا تستسلم أبدا مهما فشلت في التسجيل. أعتقد أن تامي يمكن أن يصل لمستوى رفيع جدا فهو ينصت للنصيحة ويدرك أهمية الفرصة المتاحة». وانتقد مشجعو تشيلسي تقنية المساعدة بالفيديو (فار) بعد تجاهلها دعس مدافع نورويتش سيتي قدم ماسون ماونت لاعب وسط البلوز. وكتب أحدهم: «فار لا جدوى منها، فشلت في معاقبة لاعب الكناري» وكتب آخر: «ماسون ماونت خرج مصاباً نتيجة الدعس المتعمد على قدمه» وكتب ثالث: «عفواً، كيف لم يرصد فار الحادثة ويعطي المعتدي بطاقة؟ تقنية فاشلة» وكتب رابع: «قرار صادم بالتجاهل، ما أهمية فار إذن؟». وسخر مشجعو تشيلسي من خسارة اليونايتد على تويتر في أول مباراة عل ملعب أولد ترافورد أمام كريستال بالاس (1-2). وغرد أحد مشجعي تشيلسي الذي خسر 4- صفر في افتتاح الموسم أمام اليونايتد: «كيف الحال عندكم في أولد ترفورد؟». وضاعف من حجم المعاناة في اليونايتد تعرض مهاجم الفريق الإنجليزي ماركوس راشفورد لسيل من التعليقات العنصرية بعد هدره ركلة جزاء.