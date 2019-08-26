الوصل يواجه حتا المتجدد في كأس الخليج العربي

يخوض الوصل اختباراً جديداً عندما يحل ضيفاً على فريق حتا في استاد حمدان بن راشد في حتا ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي، وكان الوصل خلد للراحة في الجولة الأولى بينما حقق حتا تعادلاً بطعم الفوز من ملعب عجمان، و يتطلع «الإعصار» إلى مواصلة النتائج الجيدة في ظل فريق متجدد ومدرب جديد يطمح أن يقود الفريق إلى البقاء في دوري الخليج العربي الذي عاد له الفريق مؤخراً، والمنافسة على مراكز متقدمة في بقية المسابقات.

تأتي هذه المباراة متقدمة من الجولة الثانية بسبب إفساح المجال لفريق الوصل للمغادرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم ومواجهة الهلال السوداني في إياب كأس محمد السادس للأندية الأبطال الجمعة المقبل، وكان الوصل تفوق على أرضه على الهلال بهدفين نظيفين.

مباراة اليوم مهمة للفهود لكسب مزيد من الثقة والتقدم خطوة في مجموعته في المسابقة التي يرغب في الوصول خلالها لأبعد مدى والمنافسة على لقبها في ظل قائمة لاعبيه المميزين لهذا الموسم ومدربه الروماني لورينت ريجيكامب الذي أكد أمس الأول خلال المؤتمر الصحفي التقليدي للمباراة أهمية المباراة وأهمية الفوز بنقاطها الثلاث.

Advertisements

مشيراً إلى أن الفوز سيزيد من ثقة الفريق قبل التوجه إلى السودان لملاقاة الهلال لتكرار الفوز عليه والعودة ببطاقة التأهل إلى الدور الثاني في البطولة العربية.

وقال: نملك عدداً من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين سيتم الاعتماد عليهم اليوم، من الضروري التركيز والأداء بقوة لتحقيق الهدف المنشود من المباراة الافتتاحية للفريق على المستوى المحلي.

وعن الغيابات في صفوف فريقه قال: لا توجد غيابات ضمن صفوف الإمبراطور باستثناء علي صالح وعلي سالمين المنضمين للمنتخب الوطني. وتوقع مدرب الوصل مباراة قوية من الجانبين وقال: شاهدت فريق حتا أمام عجمان، وهو فريق جيد ومتطور وضم لاعبين جيدين في الفترة الأخيرة، أعتقد أنهم سيعملون للفوز بالمباراة خاصة أنها على أرضهم وبين جماهيرهم، علينا اللعب بحذر أمامهم والعودة إلى دبي بنتيجة إيجابية.

من جانبه أوضح اللاعب عبد الرحمن صالح لاعب الوصل، أن الفريق يستهدف الحصول على النقاط الثلاث من هذه المباراة المهمة، مبيناً أن حتا فريق جيد، وقال إن اللاعبين يطمحون لتقديم مباراة جيدة في أولى المباريات بالموسم المحلي الذي يخوضه الفهود بهدف المنافسة على كل الألقاب.