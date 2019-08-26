الحتاوي مراقباً لمباراة الكويت ونيبال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع بين منتخبي الكويت ونيبال التي ستقام يوم 5 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتضم المجموعة الثانية كلاً من منتخب الكويت والأردن وأستراليا ونيبال والصين تايب ايه. وأعرب الحتاوي عن استعداده لخوض تجربة مراقبة المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حيث إنها حلم لجميع مراقبي كرة القدم على مستوى العالم.

ووجه الحتاوي شكره لجميع المسؤولين في اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية على دعمهم له خلال مسيرته كمراقب مباريات لكرة القدم.