اجتماع مثمر بين الطريفي و«مسابقات كرة الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

سجل الخبير علي الطريفي المدير الفني للجنة التحكيم في اتحاد الإمارات لكرة القدم، زيارة تفقدية للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمقرها في الشارقة عقد خلالها اجتماعاً مغلقاً مع عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة، مشرف المسابقات، وعبدالله الشحي عضو اللجنة ومسؤول التحكيم في اللعبة.

وتلقى الطريفي شرحاً تفصيلياً من عمران عبدالله، وعبدالله الشحي، حول الترتيبات الفنية واللوجستية لانطلاقة الموسم الحادي عشر للعبة، واستعدادات الحكام للموسم الجديد بصفة خاصة. وركز الاجتماع على مناقشة التنسيق بين الحكام العاملين في كرة الصالات، في ظل وجود حكام يشاركون في إدارة مباريات كرة القدم، والكرة الشاطئية وكرة الصالات.

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من جانبه أكد عمران عبدالله أن الاجتماع مع الطريفي كان مثمراً وإيجابياً وداعماً لمسيرة اللعبة. وقال: «لأول مرة يحضر لنا مدير فني للتحكيم من اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر اللجنة، لمناقشة هموم ومستقبل تحكيم كرة الصالات».

وأكد عمران عبدالله اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بموسم كرة الصالات الذي ينطلق غداً بمباراة كأس السوبر التي ستجمع بين شباب الأهلي؛ بطل الثلاثية، والنصر وصيف بطولتي الدوري والكأس.

وحرص عمران على توجيه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم، وخص بالشكر علي الطريفي لزيارته مقر اللجنة في الشارقة، وأشاد بالتعاون القائم بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة، مما كان له الأثر الكبير في تطوير اللعبة والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، كما أشاد بجهود عبدالله الشحي في العمل على تطوير تحكيم كرة الصالات خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع اللجان المتخصصة في اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني، الذي يقود دفة العمل بحنكة واقتدار.

وأشار عمران إلى اكتمال كافة ترتيبات الموسم الجديد الذي اعتبره موسماً استثنائياً في ظل الاستحقاقات الدولية التي تنتظر منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات، مشيراً إلى أن مسابقات فئة الشباب بإشراف كامل من شهاب العوضي، ستسير جنباً إلى جنب مع مسابقات فرق الرجال.