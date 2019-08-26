معسكر إعدادي لفريق مليحة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي مليحة الثقافي الرياضي معسكراً إعدادياً لفريق تحت 16 عاماً في الشارقة، وذلك ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي 2019 - 2020، بهدف رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وحرص محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي على الالتقاء باللاعبين الملتحقين بالمعسكر التدريبي وتشجيعهم على الاستفادة من خبرات الجهاز الفني، وثمّن الخاصوني جهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني في الموسم السابق وحفزهم وشجعهم على بذل مزيد من الجهد، لتحقيق مركز متقدم في البطولات الرياضية وقال: إن الهدف من المعسكر التدريبي يأتي في إطار خطة النادي للاستعداد والمنافسة بقوة في استحقاقات الفريق المقبلة، كما أن المعسكر سيكون فرصة رائعة لرفع اللياقة البدنية للاعبين وزيادة الانسجام بينهم إلى جانب تطوير الجوانب الفنية، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد في المعسكر، للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة وقال إن مجلس الإدارة يسعى إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين في المراحل السنية المختلفة، ولاسيما فريق تحت 16 سنة، والإسهام في حجز مقعد للاعبين المتميزين في الفريق الأول.