16 لاعباً من أندية أبوظبي في رحلة معايشة بمانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت صباح أمس بعثة مجلس أبوظبي الرياضي إلى مدينة مانشستر البريطانية، لمعايشة أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة من اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين نادي مانشستر سيتي ومجموعة سيتي لكرة القدم مع مجلس أبوظبي الرياضي التي تم توقيعها في مارس الماضي، لدعم خطط الارتقاء بمنظومة كرة القدم في أكاديميات أندية أبوظبي والاستفادة من البرامج الاحترافية المتقدمة والهادفة لتأهيل الكوادر التنفيذية ودعم المدربين بخبرات مهمة وتطوير مهارات اللاعبين.

ويشمل برنامج المعايشة تدريبات صباحية ومسائية، بجانب حصص نظرية، إضافة إلى لقاءات ودية مع فرق مختارة، وزيارتين لمتحف كرة القدم واستاد الاتحاد، مع السماح للوفد بحضور المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي: «تمثل اتفاقية التعاون بالنسبة لنا ركيزة أساسية في خططنا للارتقاء بالمنظومة الكروية بأندية أبوظبي والتي تشمل اللاعبين والمدربين والكوادر التنفيذية، عبر مدرسة مانشستر سيتي التي تمثل إحدى أهم المدارس الكروية في أوروبا والعالم».

وأكد حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تقديم البرامج المتطورة لدعم أندية أبوظبي بالتجارب الثرية والممارسات المتقدمة، بما يسهم في تطوير قطاع الكرة، وتمثل اتفاقيته مع مانشستر سيتي إضافة مهمة لمجموعة شركائه العالميين، كما تشكل خطة عمل متكاملة لتحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف التي ستقوده نحو مصاف متقدمة.وأشار إلى أن تواجد 16 لاعباً من أندية أبوظبي تحت 15 سنة في مانشستر سيتي ومعايشتهم واحتكاكهم مع أقرانهم هناك سيعود بالفائدة على الجميع، حيث إنها فرصة مثالية للتعرف إلى كرة القدم الأوروبية، والخطط التدريبية المعمول بها هناك والتي تعتبر من البرامج المتقدمة على المستوى العالمي.

وأضاف الهاشمي: نتمنى من أولادنا رفع درجة التركيز في هذه الزيارة، والاستفادة القصوى من برنامج المعايشة الفنية مع نادي مانشستر سيتي، أحد أعرق الفرق الإنجليزية، وتمثيل دولتهم بشكل مشرف.

وتتكون البعثة من حورية الطاهري وعبدالله النوبي وفيصل الحمادي ممثلين من مجلس أبوظبي الرياضي و16 لاعباً من أندية أبوظبي تحت 15 سنة هم: محمد الجنيبي وعلي عبدالله وسيف العتيبة من نادي الجزيرة، وحمدان الشامسي وذياب الكعبي ونهيان المعمري وخليفة سالم من العين، وحميد سعيد وعيد محمد وحارب سعيد من نادي الظفرة، وزايد المهري وزايد السعدي ونهيان عمران «بني ياس»، وحمد الحوسني وسعود صالح وخميس ناصر من نادي الوحدة.