أول لقب للاعب بولندي منذ 1982

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق البولندي هوبرت هوركاش على المصنف الأول بنوا بير ليحقق أول لقب في مسيرته بعد فوزه 6-3 و3-6 و6-3 في نهائي بطولة ونستون-سالم المفتوحة للتنس. وصمد هوركاش (22 عاما) في مباراة متقلبة توقفت لفترة وجيزة بسبب الأمطار بعد المجموعة الثانية، وخرج فائزا بعد ساعتين وتسع دقائق من اللعب. وأصبح هوركاش أول بولندي يفوز ببطولة على مستوى اتحاد اللاعبين المحترفين منذ فويتك فيباك في شيكاجو عام 1982. وقال «مر وقت طويل (بدون بطل بولندي). أنا سعيد جدا بنجاحي في الفوز بإحدى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين. أتمنى انضمام المزيد من اللاعبين لي وأن أفوز بالمزيد من الألقاب. هذا اللقب يعني الكثير بالنسبة لي وأنا سعيد بانتصاري هنا». وتضمن مشوار هوركاش الرائع الفوز في أربع مباريات متتالية على لاعبين مصنفين في البطولة. وكان بير يبحث عن لقبه الثالث هذا الموسم بعد انتصاره في ليون ومراكش لكنه خسر نقاطاً مهمة في أوقات حاسمة.

لكن اللاعب الفرنسي كان راضياً عن أدائه الصلب قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة هذا الأسبوع وقال: «بالنسبة لي كان الأسبوع جيداً. بأمانة، كان من الممكن أن أخسر مباراتي الثانية ولذلك من الجيد حقاً أن أصل للنهائي».