شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي «35» أول المنطلقين في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق زورق أبوظبي «35» بقيادة راشد القمزي المركز الأول في سباق الزمن الأفضل، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وذلك بعد أن أنهى المنافسة في زمن قدره 34,47 ثانية بالتصفية النهائية من تصفيات سباق السرعة.
وحل في المركز الثاني زورق السويدية بيمبا سجوهولم بزمن وقدره 35,16 ثانية، وجاء في المركز الثالث زورق النرويجي توبايس مونتي كاس بزمن قدره 35,34 ثانية، في حين حل زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن في المركز الخامس، وجاء زورق أبوظبي 36 في المركز السابع في المنافسات التي أقيمت في برينديزي بإيطاليا.
وضمن زورق أبوظبي 35 أن يكون أول المنطلقين في فعاليات السباق الرئيسي وكي يحقق بداية جيدة، لا سيما أنه يسعى إلى الحفاظ على صدارة البطولة، حيث يمتلك الآن 35 نقطة في الصدارة، ولديه حظوظ كبيرة بتعزيز هذا المركز مع نهاية تلك الجولة.
وهنأ سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أبطال الفريق على الإنجاز الذي تحقق في منافسات الزمن الأفضل، وأكد لهم أن الأهم لم يأت بعد، حيث لا يزال هناك الاختبار القوي من خلال السباق الرئيسي للجولة، والذي يحتاج إلى تركيز من أجل الوصول لأفضل النتائج.
وقال: «إحراز أفضل زمن يعطينا البشائر بأن الفريق سيكمل تألقه في السباق الرئيسي، ويستمر في مشواره لتحقيق النتائج الأفضل».
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