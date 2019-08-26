شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنر يمدد عقده مع لايبزيج حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا، أن تيمو فيرنر، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، مدد عقده بشكل مبكر مع ناديه لايبزيج.
وبحسب تقرير لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، سيستمر العقد الجديد لفيرنر«23 عاماً» حتى نهاية يونيو 2023، وقال التقرير أن عقد فيرنر الأصلي ينتهي الصيف المقبل ما يتيح له حرية الانتقال إلى نادٍ آخر.
ويُعْتَقَد أن فيرنر ظل يتمنى لفترة طويلة الانتقال إلى بايرن ميونخ، الأمر الذي جعل لايبزيج يسعى إلى بيعه هذا الصيف، أو تمديد عقده.
وكان فيرنر رفض عرضاً قدمه لايبزيج له منذ فترة، وحسب مجلة «كيكر»، من المنتظر أن يحصل فيرنر على زيادة كبيرة في راتبه كما تمت إضافة بند في العقد يلزم الطرف الراغب في فسخه بدفع 30 مليون يورو.
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