فيصل الكتبي: شعارنا المنافسة على الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه غداً بطلنا العالمي في الجوجيتسو فيصل الكتبي إلى كوريا الجنوبية لقيادة منتخب الإمارات في بطولة العالم للألعاب القتالية التي تستضيفها مدينة سيؤول خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل. ولا تختلف أهداف فيصل في البطولة عن أهدافه في كل البطولات وشعاره هو المنافسة على الذهب وصعود منصة التتويج.

وتكتسب بطولة كوريا الجنوبية قيمة مضافة كونها تقام بنظام الأوزان وتحظى بمشاركة كل أبطال آسيا المصنفين وعدد من أبطال العالم.

وأكد فيصل الكتبي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات استعداده الجيد للمشاركة في هذا الحدث الكبير، متوقعاً منافسة قوية في فئته تحت 85 كجم، في ظل مشاركة كل من حيدر رشيد بطل الأردن ومرتضى بطل قيرغيستان، وغيرهما من الأبطال المعروفين في آسيا، إضافة إلى أبطال أستراليا الذين سيظهرون لأول مرة في مثل هذه التحديات.

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وعما إذا كانت هناك أية تغييرات في طريقته باللعب التي تعتمد على الأسلوب العالي.. قال الكتبي: «في بطولات آسيا ليس لي طريقة ثابتة في اللعب، وذلك حتى أملك القدرة على مفاجأة الخصوم، فأنا ألجأ في بعض الأحيان ل «الجارد» أو اللعب الأرضي على حسب أسلوب المنافس، وفي كل الأحوال فأنا لدي الجديد دائما الذي يمكنني أن أفاجئ به الخصوم».

وأضاف أنه ومن خلال القرعة التي أجريت للبطولة لديه في فئته 18 لاعباً منافساً، وبالتالي فمن الوارد أن يخوض 5 نزالات حتى المباراة النهائية في حالة تأهله من الأدوار الأولى، مؤكداً أنه سيستفيد من المشاركة في هذه البطولة في إطار استعداداته لبطولة العالم التي ستقام في نوفمبر بالعاصمة أبوظبي باعتبارها الهدف الأهم للجميع هذا الموسم.

وعن التزامه في المرحلة الأخيرة باللعب في وزن 85 كجم وابتعاده عن المشاركة في وزن 94 كجم الذي كان معتاداً عليه في السابق.. أوضح أن هذا الحرص ينبع من رغبته في حصد النقاط التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية في أمريكا 2021 التي تتطلب حصد أكثر من 700 نقطة من البطولات التأهيلية، وهذه البطولة تضم 3 أوزان فقط للرجال هي 69، و77، و85 كجم،.. مضيفاً أنه يرحب بالمشاركة في وزن 94 كجم إذا اقتضت الضرورة بحسب ما يقرره الجهاز الفني للمنتخب.

وعن أهدافه في موسم 2019 - 2020 قال فيصل إنه مع بداية هذا الموسم حقق الهدف الأول بحصد الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية بمنغوليا في شهر يوليو الماضي،.. مشيراً إلى أن كل بطولة يشارك بها تعتبر هدفاً أساسياًَ والفوز بالذهب هو شعار دائم في كل منافسة حتى لو كانت مسابقة محلية، وقال: الأكيد أن بطولة العالم للكبار التي تستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل هدف أساسي بالنسبة لي، وسوف أسعى بكل قوة لتحقيقه، وسأضع كل تركيزي فيها لأنها من أهم أولويات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم الحالي.