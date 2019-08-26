شكرا لقرائتكم خبر عن كولون يفقد جهود كوردوبا أمام فرايبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأكد غياب المهاجم جون كوردوبا، لاعب فريق كولون الألماني لكرة القدم عن مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام فرايبورج، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الفخذ خلال المباراة التي خسرها فريقه الجمعة أمام دورتموند 1 - 3.
وذكر النادي أن كوردوبا «26 عاماً»، والذي تم استبداله في الدقيقة 54، خضع للأشعة أول أمس السبت، والتي كشفت عن إصابته في الفخذ.
وعاد كولون للعب في الدوري الألماني، بعدما فاز ببطولة دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ولكنه لم يحصد أي نقطة بعد خسارته في أول مباراتين.
ويحل كولون ضيفاً على فرايبورج يوم السبت المقبل، ويواجه منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي يوم 14 سبتمبر.
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