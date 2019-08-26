مدرب باريس سان جيرمان السابق الأقرب لتدريب الأهلي.. والإعلان غدًا

اقتربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلمت الوطن سبورت أن البرازيلي بات على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن قيادته للفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

اوكانت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل قد استقرت على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة، لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة، خلال الفترة القادمة، وفقاً لما أكده النادي فى بيان رسمي.

وأكد مسئولو الأهلى أن اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب مع الفرق التي تولى مسئوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، وحرصه على ذلك، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل.

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وتوصل مسؤولو التعاقدات بالاهلي لاتفاق نهائي مع البرازيلي عقب مكالمات مباشرة حيث تم الاتفاق على المقابل المالي ومدة العقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون ويتبقي فقط توقيع المدرب البرازيلي عقود تدريب المارد الأحمر بشكل رسمي، وهو ما سوف يتم مساء اليوم أو صباح غدا الاثنين على أن تعلن بعدها إدارة النادي بشكل رسمي.

وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه؛ لمعرفة شروط التعاقد؛ وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.. هذا، وقطعت اللجنه شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

السيرة الذاتية

ريكاردو غوميز رايموندو الشهير باسم ريكاردو. ولد في لاعب كرة قدم برازيلي معتزل كان يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ودرب نادي النصر السعودي في سنة 2017.

ولد في ريو دي جانيرو، ريو دي جانيرو، البرازيل، في 13 ديسمبر 1964 حيث يبلغ من العمر 54 سنة.