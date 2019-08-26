برشلونة يستعيد توازنه بخماسية في مرمى ريال بيتيس بعد التأخر وجريزمان يتألق ويسجل

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة اليوم حيث تُختتم الليلة مباريات الجولة الثانية من منافسات الليجا بمباراة تجمع بين برشلونة وريال بيتيس حيث تسعى البرسا لتعويض مرارة الخسارة في المباراة الافتتاحية لها أمام أتليتك بلباو على السان ماميس والتي حرمت حامل اللقب من التصدر واعتلاء قمة الترتيب كما اعتاد مؤخرا وفتحت باب التساؤلات حول مصير الفريق بدون ميسي

وسيكون موعد اللقاء عند تمام السابعةمن المساء بالتوقيت العالمي أي بتوقيت جرينتش والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المعلوم أن اللقاء منقولا فضائيا عبر قناة beIN Sports HD3 صاحبة الحقوق للنقل التليفزيوني في الشرق الأوسط،وعن التعليق الصوتي على القناة فسيكون من نصيب يوسف سيف.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

ويستمر غياب قائد البلوجرانا ليونيل ميسي عن المباريات بسبب الاصابة حيث لم يكتمل شفاؤه بالرغم من التكهنات العديدة والتقارير التي تحدثت عن مشاركته في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بعد عودته للتدريبات الأيام الأخيرة إلا أن قائمة فالفيردي التي أعلن عنها خلت من الأرجنتيني، فهل يستعيد البارسا عافيته وقوته على أرضه ووسط جماهيره بدون ليو.

نتيجة مباراة برشلونة اليوم

وقبل اللقاء يبدو أن البارسا لم ييأس من استعادة نجمه السابق نيمار فذكرت تقارير صحفية عن نية برشلونة بالتقدم بعرض أخير يتمضن استعارته لمدة عام مقابل 40 مليون يورو مع اعارة ديمبلي لنفس المدة.

التشكيل الخاص بالمباراة لصالح برشلونة: تير شتيجن- سيميدو – جيرارد بيكيه – لونجليه – جوردي ألبا – بوسكيتس – دي يونج – سيرجي روبيرتو – رافينيا – بيريز – أنطوان جريزمان