برشلونة يستعيد توازنه بخماسية في مرمى ريال بيتيس بعد التأخر وجريزمان يتألق ويسجل

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة اليوم حيث تُختتم الليلة مباريات الجولة الثانية من منافسات الليجا بمباراة تجمع بين برشلونة وريال بيتيس حيث تسعى البرسا لتعويض مرارة الخسارة في المباراة الافتتاحية لها أمام أتليتك بلباو على السان ماميس والتي حرمت حامل اللقب من التصدر واعتلاء قمة الترتيب كما اعتاد مؤخرا وفتحت باب التساؤلات حول مصير الفريق بدون ميسي
وسيكون موعد اللقاء عند تمام السابعةمن المساء بالتوقيت العالمي أي بتوقيت جرينتش والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المعلوم أن اللقاء منقولا فضائيا عبر قناة beIN Sports HD3 صاحبة الحقوق للنقل التليفزيوني في الشرق الأوسط،وعن التعليق الصوتي على القناة فسيكون من نصيب يوسف سيف.
مباراة برشلونة وريال بيتيس
ويستمر غياب قائد البلوجرانا ليونيل ميسي عن المباريات بسبب الاصابة حيث لم يكتمل شفاؤه بالرغم من التكهنات العديدة والتقارير التي تحدثت عن مشاركته في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بعد عودته للتدريبات الأيام الأخيرة إلا أن قائمة فالفيردي التي أعلن عنها خلت من الأرجنتيني، فهل يستعيد البارسا عافيته وقوته على أرضه ووسط جماهيره بدون ليو.
نتيجة مباراة برشلونة اليوم
وقبل اللقاء يبدو أن البارسا لم ييأس من استعادة نجمه السابق نيمار فذكرت تقارير صحفية عن نية برشلونة بالتقدم بعرض أخير يتمضن استعارته لمدة عام مقابل 40 مليون يورو مع اعارة ديمبلي لنفس المدة.
التشكيل الخاص بالمباراة لصالح برشلونة: تير شتيجن- سيميدو – جيرارد بيكيه – لونجليه – جوردي ألبا – بوسكيتس – دي يونج – سيرجي روبيرتو – رافينيا – بيريز – أنطوان جريزمان
- بعد دقائق انتهاء عمليات الاحماء وبداية أحداث شوط اللقاء الأول وأول 45 دقيقة على أرضية ملعب الكامب نو في الموسم الجديد
- الدقيقة 15: بعد آداء جيد من البارسا في ربع الساعة الأول، لكن في أول محاولة من ريال بيتيس الكرة تسكن شباك شتيجن والنتيجة تصبح تقدم ريال بيتيس 1-0
- الدقيقة 42: كرة سيرجو روبيرتو الرائعة تصل لجريزمان خلف المدافع، وتسديدة من الفرنسي ومحاولة تصدي للحارس ولكن الكرة تعرف طريقها للشباك والهدف يعادل هدف نبيل فقير والنتيجة تصبح 1-1
- بداية الشوط الثاني
- الدقيقة 49: سحر جريزمان يستمر ويسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء
- الدقيقة 55: اللاعب الشاب بيريز يضرب مرمى بيتيس بالهدف الثالث بمرو وتهيئة وتسديدة وهدف رائع
- الدقيقة 60: الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق ألبا والنتيجة تصبح 4-1
- الدقيقة 76: الهدف الخامس لصالح برشلونة عقب نزول فيدال ويسجل هذا الهدف ولكن في الدقيقة 79 يقلص ريال بيتيس الهدف الثاني
- نهاية اللقاء بفوز برشلونة على ريال بيتيس 5:2