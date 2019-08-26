دي ليخت: لم أتوقع جلوسي احتياطيًا مع يوفنتوس ضد بارما

صرح الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي والذي جاء حديثًا من أياكس أمستردام، أنه لم يتوقع أن سيجلس على مقاعد التغير في المباراة الاولي بببلكالتشيو مع السيدة العجوز ضد بارما مساء أمس، السبت.

وكان نادي يوفنتوس قد انتصر على بارما بهدف دون رد مساء أمس، السبت، خلال مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي، وظل دي ليخت جليس بمقاعد البدلاء حيث لم يتم اللجوء به طوال الـ 90 دقيقة.

وذكر دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة “كالتشيو ميركاتو”: “لقد تفاجئات بجلوسي على مقاعد البدلاء خلال لقاء بارما، وكنت أفضل اللعب بكل أساسي في هذا اللقاء، ولكن لم تأتي لي الفرصة لفهم أي شيء أثناء التدريب، إذا كنت سأشارك أم لا، ولكنني احترمت قرار المدرب”.