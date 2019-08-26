هدفين لجريزمان: نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم وعودة البرسا بمهرجان أهداف رائع

نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم، يستضيف ملعب الكامب نو اليوم اللقاء الأول للبلوجرانا برشلونة في الدوري الأسباني مع ضيفه فريق ريال بيتيس لحساب الجولة رقم 2 في مباريات الليجا والتي بدأت منذ أسبوع بخسارة مفاجئة لبرشلونة في موقعة السان ماميس وجعلت البرسا متذيلا للترتيب بدون نقاط، وتأمل جماهير الفريق الكتالوني من تصحيح الوضع اليوم.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

وسيكون فالفيردي في موقف سيئ اليوم على الشق الهجومي والثلاثي الأخير والذي يغيب عته ميسي المصاب مسبقا والذي على وشك العودة، واصابة ديمبلي وسواريز في اللقاء الماضي حيث كشفت عدة تقارير صحفية عن تواجد رافينيا واللاعب الشاب بيريز خلف المهاحم الفرنسي أنطوان جريزمان والمنتقل للفريق قادما من أتلتيكو مدريد.

وتخشى الكثير من جماهير البرسا من نتيجة لقاء اليوم والشق الهجومي بقيادة جريزمان الذي يدخل اليوم ليلعب المباراة رقم 14 امام بيتيس ولكن رغم هذا العدد الوافر من اللقاءات فان الفرنسي لم يسجل سوى 3 أهداف، والجدير بالذكر أن نادي ريال بيتيس قد خسر أيضا المباراة الأولى له في الدوري أمام بلد الوليد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس

ويسابق نادي برشلونة الزمن لاتمام الصفقة المنتظرة لعودة نيمار لصفوف النادي الكتالوني سواء كانت بيع نهائي أم اعارة لمدة عام خلال الأيام القليلة القادمة قبل اغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن أرنستو فالفيردي عن التشكيل الذي شهد تواجد المهاجم الشاب بيريز: في حراسة المرمى شتيجن وأمامه رباعي دفاعي سيميدو – جيرارد بيكيه – لونجليت – ألبا وخط الوسط بوسكيتس – دي يونج – روبيرتو وثلاثي الهجوم رافينيا – بيريز – أنطوان جريزمان

دقائق على بداية الشوط الأول بعد نهاية مباراة أتلتيكتو مدريد التي سبقتها، واللاعبون يدخلون في هذه اللحظات مع الطاقم التحكيمي الخاص بهذه المواجهة