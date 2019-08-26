هدفين لجريزمان: نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم وعودة البرسا بمهرجان أهداف رائع

نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم، يستضيف ملعب الكامب نو اليوم اللقاء الأول للبلوجرانا برشلونة في الدوري الأسباني مع ضيفه فريق ريال بيتيس لحساب الجولة رقم 2 في مباريات الليجا والتي بدأت منذ أسبوع بخسارة مفاجئة لبرشلونة في موقعة السان ماميس وجعلت البرسا متذيلا للترتيب بدون نقاط، وتأمل جماهير الفريق الكتالوني من تصحيح الوضع اليوم.
مباراة برشلونة وريال بيتيس
وسيكون فالفيردي في موقف سيئ اليوم على الشق الهجومي والثلاثي الأخير والذي يغيب عته ميسي المصاب مسبقا والذي على وشك العودة، واصابة ديمبلي وسواريز في اللقاء الماضي حيث كشفت عدة تقارير صحفية عن تواجد رافينيا واللاعب الشاب بيريز خلف المهاحم الفرنسي أنطوان جريزمان والمنتقل للفريق قادما من أتلتيكو مدريد.
وتخشى الكثير من جماهير البرسا من نتيجة لقاء اليوم والشق الهجومي بقيادة جريزمان الذي يدخل اليوم ليلعب المباراة رقم 14 امام بيتيس ولكن رغم هذا العدد الوافر من اللقاءات فان الفرنسي لم يسجل سوى 3 أهداف، والجدير بالذكر أن نادي ريال بيتيس قد خسر أيضا المباراة الأولى له في الدوري أمام بلد الوليد بنتيجة هدفين مقابل هدف.
نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس
ويسابق نادي برشلونة الزمن لاتمام الصفقة المنتظرة لعودة نيمار لصفوف النادي الكتالوني سواء كانت بيع نهائي أم اعارة لمدة عام خلال الأيام القليلة القادمة قبل اغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وأعلن أرنستو فالفيردي عن التشكيل الذي شهد تواجد المهاجم الشاب بيريز: في حراسة المرمى شتيجن وأمامه رباعي دفاعي سيميدو – جيرارد بيكيه – لونجليت – ألبا وخط الوسط بوسكيتس – دي يونج – روبيرتو وثلاثي الهجوم رافينيا – بيريز – أنطوان جريزمان
دقائق على بداية الشوط الأول بعد نهاية مباراة أتلتيكتو مدريد التي سبقتها، واللاعبون يدخلون في هذه اللحظات مع الطاقم التحكيمي الخاص بهذه المواجهة
- الدقيقة 9: برغم من عدم تواجد ميسي إلا أن البارسا تقوم بتمريرات سحرية داخل منطقة الجزاء والدفاع ينقذ الكرة قبل اللمسة الأخيرة وتصفيق حار من الجماهير لهذه الجملة
- الدقيقة 16: ريال بيتيس يفجر المفاجآة الأولى بهدف يحرزه نبيل فقير من هفوة كتالونية ومحاولة أولى من الفريق الضيف والبرسا تحت الضغط المُطالب بالتعويض
- الدقيقة 42: جريزمان “على الطاير” يسدد ويسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول وفرحة ميسي وسواريز في المدرجات والنتيجة 1-1
- نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق
- بداية أحداث الشوط الثاني من اللقاء وأمل كتالوني بتسجيل الهدف الثاني في المباراة مبكرا
- الدقيقة 49: الهدف الثاني للبرسا ولجريزمان وثنائية رائعة للوافد الجديد واحتفال كبير مع الجماهير، تفاصيل الهدف يستلم جريزمان الكرة ويسددها على طريقة R2 بقدمه اليسرى لتسكن الشباك
- الدقيقة 55: الهدف الثالث للبرسا يسجله المهاجم الشاب بيريز والهدف الرابع في الدقيقة 60 يأتي من نصيب جودي ألبا
- الدقيقة 77: الهدف الخامس للبرسا عن طريق فيدال ولاعب ريال بيتيس لورين يسجل الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية في الدقيقة 79
- نهاية المباراة بفوز البرسا 5-2