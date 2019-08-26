ملخص مباراة برشلونة اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الأسباني “البرسا يمتع”

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الكامب نو، حيث اللقاء الذي يجمع بين برشلونة وريال بيتيس في الأسبوع الثاني من الدوري الأسباني 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق النادي الكتالوني في كل مكان حول العالم، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم الجمعة الموافق 23-8-2019 في الجولة الثانية من الدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة برشلونة اليوم