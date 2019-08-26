ملخص مباراة برشلونة اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الأسباني “البرسا يمتع”

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الكامب نو، حيث اللقاء الذي يجمع بين برشلونة وريال بيتيس في الأسبوع الثاني من الدوري الأسباني 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من عشاق النادي الكتالوني في كل مكان حول العالم، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم الجمعة الموافق 23-8-2019 في الجولة الثانية من الدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
وستكون مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.
نتيجة مباراة برشلونة اليوم
- دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الثانية بالدوري الأسباني.
- حكم المباراة يطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال بتيس اليوم .
- ضغط كبير من برشلونة على دفاعات ريال بيتيس منذ الدقائق الأولي للمباراة في محاولة لتسجيل هدف مبكر.
- الهدف الأول لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 15 عن طريق نبيل فقير، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال بيتيس حتى الآن هي 1-0 لصالح ريال بيتيس.
- هدف التعادل لصالح برشلونة عن طريق جريزمان في الدقيقة 41، وتصبح نتيجة مبراة برشلونة وريال بيتيس الآن هي التعادل 1-1.
- نهاية أحداث الشوط الأول.
- بداية أحداث الشوط الثاني.
- بيريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 56 من زمن المباراة.
- برشلونة يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 60، وتصبح النتيجة 4-1 لبرشلونة، والبرسا يقترب من تحقيق نتيجة تاريخية.
- هدف خامس لبرشلونة في الدقيقة 77 من زمن المباراة عن طريق جوردي ألبا، وتصبح النتيجة 5-1.
- هدف ثاني لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 79 من زمن المباراة عن طريق لوريس.
- نهاية أحداث اللقاء بتفوق برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2.