نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد 25-8-2019 في الجولة الثانية بالدوري الأسباني

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم، حيث تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الثانية بالدوري الأسباني 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الكامب نو معقل فريق البرسا ووسط جماهيره، وستكون مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم منقولة من خلال قناة BeIN SPORT HD 3 بتعليق يوسف سيف.

خسر نادي برشلونة خلال الجولة الأولي بالدوري الأسباني أمام اتلتيك بلباو بنتيجة هدف دون رد ليفقد البرسا أول 3 نقاط في مشواره نحو المحافظة على لقب الدوري الأسباني، ويسعى برشلونة لتحقيق فوز كبير خلال مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل استعادة نغمة الانتصارات، والعودة للمستوي المعهود للفريق في ظل وجود النجم ليونيل ميسي في قيادة هجوم البرسا.

نتيجة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم