خمس أهداف: ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 5-2 وتألق كبير لجميع نجوم البرسا

ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم في الجولة الثانية من الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلتقى الفريقين برشلونة وريال بيتيس في مباراة هامة بالجولة الثانية للفريقين وينتظرها جمهور البلوجرانا خاصة بعد الأداء المخيب للفريق في الجولة الاولى امام اتلتيك بلباو والهزيمة بهدف نظيف.

يلعب نادي برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، وسيكون هناك ستوديو تحليلي قبل وبعد نهاية المباراة لتغطية كافة الاحداث الخاصة بها.

مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر

برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة اون لاين، ويغيب عن هذ اللقاء كلاً من ليونيل ميسي نجم برشلونة بسبب عدم جاهزيته، كما يغيب كلاً من لويس سواريز وعثمان ديمبلي لتعرضهم للإصابة خلال مواجهة اتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الأسباني لكرة القدم والتي خسرها الفريق بهدف دون رد، لتكون هناك مشكلة للمدير الفني فالفيردي لاختيار التشكبل المناسب في تلك المواجهة، مشاهدة برشلونة اليوم مباشر على النت.

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ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي كالتالي: حراسة المرمي تير شتيجن وفي الدفاع ألبا – لينجليت – بيكيه – سيميدو وخط الوسط بوسكيتس – رافينيا – دي يونج وثلاثي هجومي بيريز – روبرتو – جريزمان.